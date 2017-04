Un joueur de Paris veut qu'on le laisse tranquille

Souvent reconnu pour son talent et sa vision du jeu, Marco Verratti l'est aussi pour sa vie nocturne dans les rues de la capitale. De nombreux médias explique que le Transalpin aime faire la fête et parfois au dépend de son métier. Agacé il répond.

"C'est la chose qui ne me manquera pas quand j'arrêterai de jouer. Derrière un ordinateur ou devant les caméras de télévision, tout le monde parle comme il veut. On peut critiquer ma façon de jouer, ok. Je ne dirai jamais quelque chose sur ça. Mais quand on rentre dans ma vie privée sans rien savoir, ce n'est pas normal. Je ne l'accepte pas. J'ai entendu des choses graves sur moi. Je n'ai jamais rien dit mais, à un moment, il faut un peu arrêter", a confié l'Italien sur beIN Sports.



GZ

