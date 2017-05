Trapp ne quittera pas Paris de son plein gré

Ces dernières semaines, certains médias ont fait part d'un intérêt du PSG pour Jan Oblak, le portier de l'Atletico Madrid. Cela n'effraye visiblement pas Kevin Trapp, le portier allemand du PSG. "Il y a beaucoup de rumeurs, j'ai vu. Moi, je me sens à l'aise ici. J'ai toujours dit, dans la période où je n'ai pas joué, que je n'ai jamais pensé à quitter le club. Cela n'a pas changé. C'est pour moi un très bon club, avec beaucoup de potentiel, pour devenir encore plus grand que maintenant. On a encore beaucoup de choses à atteindre, c'est l'objectif et ça vaut aussi pour moi", a-t-il lancé en zone mixte, après le match nul concédé face à Caen. Pour rappel, le club parisien compte également dans ses rangs Salvatore Sirigu et Alphonse Aréola.