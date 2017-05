Rennes n'est pas une équipe de kermesse

Christian Gourcuff a assuré en conférence de presse qu'il avait prévenu les principaux concernés lors du match face à Monaco, samedi. Pour rappel, le coach de Rennes n'a pas réalisé de changement pour la dernière de Sylvain Armand qui devait jouer son dernier match en Ligue 1 mais qui est resté sur le banc.

"J'avais précisé en conférence de presse d'avant-match qu'il y avait le match et d'autres aspects, à savoir le fait que c'était le dernier match de Benoît Costil(départ pour les Girondins de Bordeaux) et Sylvain Armand, pose Gourcuff. J'avais dit qu'il y avait des choses que je pouvais faire, d'autres non. Que c'était la compétition, qu'on voulait faire le meilleur match possible. J'ai des responsabilités, je suis entraîneur du Stade Rennais, pas d'une équipe qui prépare un match de kermesse."



"J'avais dit à Sylvain que je le prenais dans le groupe par rapport à sa fin de carrière, et que si j'avais la possibilité de le faire jouer, je le ferais jouer, mais que le match commandait. Je l'avais donc dit en interne et en externe. D'ailleurs, j'avais aussi dit au groupe qu'il y avait plein d'aspects, mais que je privilégiais le match."