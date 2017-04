PSG : Verratti n'a pas digéré la remontada du Barça

Marco Verratti n'a toujours pas digéré la remontada du Barça. Au cours d'une interview, l'international transalpin est revenu sur cette défaite et cet épisode qu'il considère comme étant le plus douloureux de sa jeune carrière.

"La plus grande déception de ma carrière ? Oui. Personne ne s'attendait à un résultat comme ça. Ça m'a un peu énervé de sortir sans jouer notre jeu. On a seulement cherché à défendre, on attendait que le temps passe. Ce sont des petites choses mais je retiens mieux le 4-0 avec beaucoup d'occasions que le 6-1.



En deuxième mi-temps ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. On sait quand on perd 6-1, on ne peut pas parler après, mais il y a eu des choses en faveur de Barcelone. C'est le football. On aura d'autres opportunités. C'est la part jolie du football, des fois on peut faire des exploits, des fois on peut faire des fautes", explique le joueur du PSG sur BEin Sports.