PSG : Neymar n'a pas pris sa décision

D'après les informations du Parisien, Neymar a communiqué une liste de joueurs avec qui il souhaite évoluer, au PSG. Dans son édition du jour, le quotidien explique que le Barcelonais a dit oui au PSG afin de gagner le Ballon d'Or et la Ligue des Champions. Il souhaite intégrer une équipe qui sera construite autour de lui et aurait fait part de sa volonté de jouer, notamment, avec Alexis Sanchez et Lucas. Cela ne pourra pas se faire, car Arsenal demande une somme trop importante pour le premier. Les dirigeants parisiens se seraient également lassés des exigences de l'entourage du Chilien et auraient clôturé les négociations. Neymar aurait également soufflé le nom de Philippe Coutinho, mais celui-ci est trop cher (100 millions d'euros, Ndlr). Cela pourrait notamment expliquer les hésitations du Brésilien à conclure le deal. Le journal ajoute enfin que le joueur est pour l'instant "pris en étau dans une lutte d'influence entre son père et ses amis parisiens d'un côté et ses coéquipiers barcelonais de l'autre. Il n'a pas pris sa décision."