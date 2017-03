PSG : Ben Arfa, le gâchis d'Emery ?

Le divorce entre Hatem Ben Arfa et Emery est tout proche.Très peu utilisé depuis le début de la saison (5 titularisations pour 1 passe décisive), l'ancien Niçois ne devrait pas rester dans la capitale l'an prochain si l'entraîneur basque est confirmé dans ses fonctions.

Et si Hatem Ben Arfa ne s'éternisait pas au PSG ? C'est en tout cas ce que révèle le Parisien dans son édition de jeudi. L'ancien international français n'a jamais eu la confiance d'Unai Emery, comme en atteste son très faible temps de jeu avec 626 minutes en Ligue 1.



Pourtant un tel potentiel aurait pu faire du bien au PSG. Le coach Basque ne lui a jamais vraiment donné sa chance le relayant sur le banc en doublure d'Edinson Cavani. Pourtant l'ex Aiglon aurait pu remplacer un Lucas ou encore un Di Maria auteurs d'une saison assez décevante. Mais voilà, le coach parisien en a décidé autrement. A 30 ans, Ben Arfa compte une passe décisive et cinq petites titularisations avec le PSG.





L'Angleterre ou l'Espagne ?



Selon son avocat, il pourrait d'ailleurs quitter la capitale en fin de saison pour se relancer: "Hatem travaille comme un fou, assure Jean-Jacques Bertrand dans les colonnes du quotidien parisien. Il regrette de ne pas avoir plus de temps de jeu, c'est une banalité de le dire, et quand on a sa volonté, on espère en obtenir plus. Il a forcément des interrogations mais ce n'est pas d'actualité. De gros challenges attendent le club d'ici à la fin de la saison et il espère y prendre part".



Malgré ces interrogations, HBA affirme qu'il fera tout pour aider le club à atteindre ses objectifs, à savoir la Ligue 1 et les deux Coupes nationales. Après, il devrait partir et chercher un autre challenge, pourquoi pas en Angleterre ou encore en Espagne.



Greg Zerbone