Le PSG récolte une grosse somme pour sa fondation

La vente aux enchères organisée par la Fondation PSG a permis de récolter 660 000 euros.

Blaise Matuidi a notamment déboursé 64 000 euros pour une statue de King Kong réalisée par Richard Orlinski. Javier Pastore a lui acheté un portrait de son coéquipier Marco Verratti pour 44 000 euros.



Le communiqué du club

"La Fondation Paris Saint-Germain organisait aujourd'hui son 4ème Gala annuel. Plus de 400 invités ont répondu présent pour l'occasion. Ils ont pris place aux côtés du Président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi, de l'ensemble des joueurs de l'équipe de football masculine du Paris Saint-Germain et leurs épouses, de représentants de l'équipe féminine et de handball, dans l'enceinte majestueuse du Parc des Princes, à l'intérieur d'une tente en cristal disposée à l'arrière des buts, côté Auteuil.



La soirée a mis en lumière le travail fantastique réalisé depuis 17 ans par la Fondation auprès des enfants et permis de lever 660000 euros pour financer ses futurs programmes grâce à la vente de 16 lots d'exception mis en vente avec l'aide experte de la maison Artcurial.



Au cours de la seule saison 2016-2017, plus de 20000 enfants ont bénéficié des actions de la Fondation notamment grâce à l'Ecole ROUGE & BLEU ouverte dans le 19ème arrondissement de Paris et son nouveau programme « Soirées de rêve » qui offre tout au long de l'année aux enfants malades une chance de côtoyer leurs idoles au Parc des Princes et au Centre Ooredoo.



La soirée a également été l'occasion de saluer la générosité de deux grands mécènes de la Fondation, Arnaud Lagardère et Jean-Pierre Aubin, Président d'Aurel BGC qui sont venus sur scène à l'invitation des enfants de l'Ecole ROUGE & BLEU."