Galtier n'a pas de plan post-ASSE

Lors d'un entretien accordé à RMC, Christophe Galtier a évoqué son avenir et n'exclut pas de passer une année loin des terrains avant d'accepter un nouveau challenge en France ou à l'étranger. "On verra bien. Je ne m'interdis rien. Je n'ai pas peur d'avoir une période d'inactivité. Je n'ai pas peur d'aller travailler à l'étranger, je ne m'interdis pas de travailler en France. On verra bien, mais rien ne se fera dans la précipitation", a confié le technicien des Verts qui quittera ses fonctions à l'issue de la saison.