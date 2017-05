Fin de parcours pour Christophe Galtier

C'est officiel, Christophe Galtier ne fera pas une saison de plus avec Saint-Etienne. Le désormais ex-coach des Verts laisse sa place.

"Christophe Galtier a décidé de quitter ses fonctions d'entraîneur à la fin de cette saison. Cette décision a été prise en plein accord avec Bernard Caïazzo, Président du Conseil de surveillance de l'AS Saint-Etienne et Roland Romeyer, Président du Directoire. L'ASSE salue le remarquable travail accompli par Christophe Galtier depuis sa nomination à la tête de l'équipe professionnelle, le 15 novembre 2009.



Christophe Galtier figure par ailleurs dans le top 3 des entraîneurs qui ont dirigé le plus de matches de l'ASSE. En fin de saison, il comptera 362 matches, toutes compétitions confondues, à la tête des Verts. Cette longévité record dans le football moderne a constitué le socle d'un long cycle de progression. L'ASSE souhaite à Christophe Galtier de réussir dans ses futurs projets. Le club réaffirme sa volonté de poursuivre avec ambition son développement. La nomination d'un nouvel entraîneur sera accompagnée du renforcement de la cellule de recrutement et du déploiement d'un nouveau dispositif de formation."



L'entraîneur a réagit à son départ sur le site du club: " Diriger l'ASSE pendant plus de sept ans a été un honneur et une fierté. Je remercie l'ASSE de m'avoir permis de grandir en tant qu'entraîneur. Je me suis reconnu dans les valeurs du club et de ses supporters. Je remercie Bernard Caïazzo et Roland Romeyer de m'avoir fait confiance. Je remercie bien sûr tous les joueurs et les membres de mon staff sans lesquels cette merveilleuse aventure n'aurait pas été possible. Je remercie aussi tous les supporters pour leur soutien et pour avoir encouragé l'équipe à repousser ses limites."



Le coach aura donc passé près de 9 ans dans le Forez. Arrivé en 2008, il était alors l'adjoint d'Alain Perrin.