Eyraud (OM) : "afficher une ambition extrêmement élevée"

Le Président de l’Olympique de Marseille était l’invité du CANAL FOOTBALL CLUB ce dimanche. Retrouvez sur Sport.fr l'ensemble de ses déclarations.



Florian Thauvin a intégré l'Equipe de France, votre réaction?

"C'est la réussite du joueur, il a su se relancer et a montré énormément de force de caractère, je suis d'abord heureux pour lui."



Quand Frank McCourt vous a proposé le poste, avez vous hésité?

"Non, je n'ai pas hésité, cela faisait de nombreux moi que l'on travaillait main dans la main sur ce dossier. On ne se parle pas quotidiennement mais presque. Il est à Paris 10 jours par mois, il est extrêmement intéressé. C'est je crois l'entrepreneur idéal pour ce club, il a fait énormément de travail pour comprendre le contexte local, les spécificités liées à l'Om et au football européen, qu'il connait aujourd'hui parfaitement bien."



Avez vous une préférence pour le titre de champion entre Paris et Monaco?

"Non, que le meilleur gagne. En tout cas l'équipe qui m'a le plus impressionné est Monaco, tactiquement, physiquement. Je pense que Monaco mérite le titre de champion."



Si un très bon joueur, ancien du PSG, peut signer à l'OM, faut il le prendre?

"L'histoire a démontré que l'on a pu être un bon joueur au PSG et continuer une très belle carrière à l'OM."



Avant le Classico, la communication côté OM a été un peu incisive. Etait ce prématuré?

On nous a peut être mal compris. Nous avons la responsabilité de ces mots prononcés, mais on a énormément d'ambition. Et quand le PSG vient jouer au Vélodrome, on veut gagner. Je vous rappelle que le match aller avait été un match nul . On a évidemment des ambitions, y compris face au PSG. Ils ont été exceptionnels ce soir là, on espère monter en puissance, on a encore un très long chemin, on est là depuis 5 mois, il faut être patient."



L'OM féminine a battu le PSG ce week end

Ca nous a beaucoup plu. On est très fiers d'elles. Je voudrais leur dire qu'elles ne travaillent pas dans les conditions optimales qu'elles méritent, ça fait parti des nouveaux chantiers devant nous et on va tout faire pour être à la hauteur de leur travail."



Concernant le mercato, quel profil de joueur allez vous viser?

On verra. Cet hiver, le mercato était intéressant, on a attiré à l'OM un joueur de classe mondiale, mais on a aussi misé sur des joueurs prometteurs, je pense à Morgan Sanson qui s'inscrit dans notre projet à long terme. C'était un bon signe sur ce qu'on serait capables de faire cet été."



200 millions sur quatre ans, est ce que cela suffit pour construire une grande équipe?

"Regardez le FC Séville, l'Atletico Madrid, qui ont su atteindre des performances exceptionnelles avec un budget à notre portée On a donné ce chiffre pour bien montrer que l'on est pas dans la catégorie d'un PSG, d'un Real Madrid ou d'un FC Barcelone. Nous sommes des entrepreneurs qui essayons de gérer ça dans une vision à long terme, avec des moyens qui peuvent être limités. Moi je pense que 200 millions, surtout dépensés assez vite, dans les 4 ans, peut être dans les 2 ans, dans les 3 ans, c'est déjà beaucoup d'argent. Et si on le fait intelligemment, on doit être capable d'afficher une ambition extrêmement élevée."



Le contrat historique avec Adidas prend fin. Avec quel équipementier allez vous travailler pour le maillot de l'OM?

"Ce ne sera plus Adidas, c'est une décision importante. Ce sera un contrat historique pour l'OM, on veut quelqu'un qui pouvait nous accompagner sur la durée avec la même ambition. On va investir beaucoup, on souhaite des partenaires qui croient en notre projet, même dans les premiers mois, je crois qu'on l'a obtenu."



Quel est l'objectif à court terme de l'OM? L'Europa League?

"Je n'ai pas besoin de donner cet objectif à Rudi, c'est un compétiteur, il veut y arriver, il veut y aller, même si c'est une saison de transition. Je sens les joueurs extrêmement motivés pour décrocher cette place qualificative."



NP / CFC