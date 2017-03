Dortmund en pole pour Lacazette

Auteur une nouvelle fois d'une très belle saison avec Lyon (22 buts et 7 passes décisives), Alexandre Lacazette serait devenu la priorité du Borussia Dortmund pour cet été.

Actuel troisième de Bundesliga, les jaunes et noirs chercheraient à attirer un nouvel attaquant dans la Ruhr. Suite à quelques écarts de conduite et un avenir flou avec son club, Pierre-Emerick Aubameyang commence à agacer sérieusement ces dirigeants. Annoncé aux 4 coins de l'Europe à Milan, Manchester ou encore au Real Madrid depuis quelques mois, le Borussia Dortmund a commence à chercher son remplaçant. Et le nom qui ressort serait celui du lyonnais, Alexandre Lacazette.



Une belle opportunité pour le gones qui pourrait parfaitement s'intégrer au système de jeu du club allemand. En Allemagne, il pourrait également passer un autre cap et disputer plus régulièrement la Ligue des Champions. Même si le numéro 9 critiqué injustement par certains de ces supporters il y a quelques mois pourrait y voir un intérêt, il prépare avec impatience son match contre l'AS Roma jeudi. Affaire qui pourrait devenir le film de l'été, car le buteur est aussi suivi par l'Atletico Madrid, Arsenal et Manchester City.



GZ