L'Atlético en pole pour Lacazette

Auteur une nouvelle fois d'une très belle saison avec Lyon (22 buts et 2 passes décisives), Alexandre Lacazette serait devenu la priorité de l'Atlético Madrid pour cet été.

Selon Marca, l'Atlético aurait rejoint Arsenal à la table des prétendants du Lyonnais, dont le contrat avec l'OL court jusqu'en juin 2019.

Une belle opportunité pour le Gones qui pourrait parfaitement s'intégrer au système de jeu du club espagnol. En Espagne, il pourrait passer un autre cap et disputer plus régulièrement la Ligue des Champions. Affaire qui pourrait devenir le film de l'été, car le buteur est aussi suivi par le Borussia et Manchester City.