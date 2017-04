Bordeaux ira à Nantes avec ses supporters

Ce week-end pour la 33e journée de Ligue 1, le PSG devra faire sans ses supporters à Angers tout comme Saint-Etienne à Marseille, alors que Bordeaux devait être privé de ces fans, les Ultramarines ont décidé de donner rendez-vous devant le parking visiteurs de la Beaujoire avant le match.

Le club présidé par Stéphane Martin a précisé hier que cette décision d'interdire le déplacement est venu d'un arrêté préfectoral et que les dirigeants regrettent cette annonce.

"Les supporters bordelais ne pourront pas encourager les Marine et Blanc au Stade de la Beaujoire dimanche prochain, à l'occasion de la 33ème journée L1. Cette information a été communiquée au club dans la journée de lundi. Le Club regrette cette décision et aurait aimé que ses supporters puissent se rendre à Nantes dans une rencontre importante dans la course à l'Europe", constatent avec déception les responsables bordelais.



Mais après une réunion cet après-midi, les supporters de Bordeaux ont décidé de se rendre à la Beaujoire et l'expliquent dans un tweet :



COMMUNIQUÉ OFFICIEL

ULTRAMARINES BORDEAUX 1987 pic.twitter.com/YM1eJQWzof — Brunet Florian (@FlorianBrunet78) 12 avril 2017





