Séville lâche, le Barça s'accroche et le Real confirme, retour sur le week-end en Liga

Le week-end en Liga nous a apporté quelques révélations. Et des réponses avec le FC Séville qui a passé une sale semaine. Le FC Barcelone peut à nouveau croire au titre, mais le Real réalise pour le moment un sans faute.

Athletic Bilbao - Real Madrid: Le Real aurait pu tomber dans le piège basque. Oui mais voilà le Real a réussi à s'imposer sur le score de 2 buts à 1. Karim Benzema (25e) et Casemiro (68e) ont donné la victoire au Real qui avec un match en moins possède toujours 2 points d'avance sur le FC Barcelone. Une équipe Madrilène qui ne tremble pas donc et qui n'est pas décidé à laisser le titre à son rival.



FC Barcelone - FC Valence: ce match pouvait être annoncé comme un choc et tout comme le Real un match piège par excellence. Sauf que les Blaugranas n'ont pas failli à la tâche et ont décroché 3 points. Victoire 4 buts à 2 au Camp Nou avec des réalisations de Suarez (35e), Messi (45p, 52e) et André Gomes (89e). Grâce à ce succès, le Barça conserve une chance de décrocher le titre en fin de saison.



Atlético Madrid - FC Séville: quelle semaine pour Séville. Eliminé en Ligue des Champions par Leicester, les hommes de Jorge Sampaoli ont concédé une défaite sur la pelouse de l'Atlético Madrid. Les coéquipiers d'Antoine Griezmann, auteur d'un superbe coup franc, l'ont emporté 3 buts à 1 à domicile. Avec ce succès, les Colchonéros reviennent et ne sont plus qu'à deux points de leur adversaire du jour. Pour Séville en revanche avec cette défaite la titre s'éloigne peut-être définitivement.



GZ