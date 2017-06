Football - News

Le Barça répond aux accusations de financement par le Qatar

L’ancien président du club, Joan Laporta a accusé le Barça de recevoir plus d’argent du Qatar que ce qui avait été annoncé.

Le Barça a réagi à ses accusations : "face à certaines informations, déclarations et opinions parues ces derniers jours mettant en doute la rigueur et la bonne gestion du contrat avec Qatar Sports Investment (QSI), sponsor du club entre décembre 2010 et le 30 juin 2016, le FC Barcelone veut laisser très clair que le contrat prévoyait des revenus pour le club d'un total de 171 millions d'euros, répartis de la façon suivante : 2010/2011 : 15 millions, 2011/2012 : 26 millions, 2012/2013 : 29 millions, 2013/2014 : 30,5 millions, 2014/2015 : 37 millions (dont 5 en variables pour la LDC), 2015/2016 : 33,5 millions.