Gianni Infantino tente de redorer le blason de la Fifa

En marge du 67e congrès de la Fifa, le président Gianni Infantino est revenu sur les histoires qui touchent l'organisation international. Il en a profité pour adresser un message clair.

"Nous reconstruisons la réputation de la Fifa après tout ce qui est arrivé", a ajouté Infantino en référence au scandale de corruption ayant secoué la Fifa depuis mai 2015, ce qui a précipité le départ de Sepp Blatter. "Nous sommes des gens nouveaux qui agissons par les actes et non par les mots. Je n'accepterai pas de leçons de bonne gouvernance de gens qui ont échoué à protéger le football et la Fifa."