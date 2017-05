La conférence de presse de Gonalons et Genesio

A un peu plus de 24 heure de la demi-finale d'Europa League retour, Bruno Genesio et maxime Gonalons se sont exprimés devant la presse pour la traditionnelle conférence d'avant match.

Gonalons:

"On parle de ce terme depuis quelques jours. On s'attache à croire à cet exploit car dans le foot tout peut arriver. Mais il faudra faire tout le contraire de ce qu'on a fait au match aller, dans la concentration, la combativité, Il faudra faire le match parfait."



"On sait l'importance d'Alex Lacazette dans l'équipe, en championnat comme en Coupe d'Europe. Les grands joueurs adorent ces rendez-vous. On a une grosse envie d'en découdre demain car ce sont des évènements rares dans une carrière. On a la possibilité, même minime, de se qualifier pour une finale de Coupe d'Europe. On aura besoin d'un grand Alex, sans lui mettre de pression."



"Les mots à la fin du match ont été précieux. On s'est tous dits qu'il fallait y croire. On s'est bien préparés pour créer quelque chose qui serait exceptionnel. Notre saison est un peu bizarre, compliquée, mais elle peut être complètement folle demain soir. C'est pour ça que les gens y croient. C'est difficile pour les gens qui aiment le club, pour nous, mais il y a la possibilité de faire un exploit. Si on ne croit pas à ça, il faut changer de métier."



Bruno Genesio

"Dès la fin de l'aller j'ai souhaité tenir ce discours-là. J'ai insisté sur le mental, sur le fait qu'on était qu'à la mi-temps et croire que la qualif et l'exploit étaient possibles. On a distillé ça avec des discours, des images. Maintenant il faudra montrer sur le terrain qu'on en est capables. Ça change beaucoup, c'est notre meilleur buteur. C'est une force supplémentaire car il est capable de marquer à n'importe quel moment. Il peut libérer des espaces pour d'autres joueurs. Et pour la confiance c'est important. Ça change beaucoup de choses mais il ne fera pas tout tout seul. On aura besoin d'un groupe."



"Comme toute équipe jeune, ils peuvent avoir des sautes d'humeur. C'est un élément important pour eux et pour nous. Il faut maîtriser ses émotions quoi qu'il arrive. Ma priorité c'est l'équilibre, avec un système classique que l'on connaît. J'attends de mes joueurs une performance athlétique énorme. On aura besoin d'énormément de courses, offensives et défensives. Et ensuite l'animation offensive."