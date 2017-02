Garcia : "On attend de la fierté, de l’amour-propre"

Rudi Garcia était en conférence de presse après la gifle reçue dimanche face au PSG et à la veille du 8es de finale de la Coupe de France face à Monaco.

Les déclarations du coach de l'OM avant le match de demain face à Monaco :



"Quand on prend 5 buts à domicile, on attend de la fierté, de l'amour-propre.



Ce pépin, il le traîne depuis qu'il est arrivé mais ça ne l'a pas empêché de bien jouer des matchs. Il faut solutionner ce problème. Je pense qu'il a une petite déchirure aux ischio jambiers. Morgan est fortement incertain. C'est pour ça qu'il n'a pas débuté ni joué contre Paris. Quand un joueur vous dit qu'il est prêt à jouer, il faut leur faire confiance.



On avait beaucoup d'attentes. On l'a abordé humblement, on savait que le PSG était plus fort et qu'on avait beaucoup de chances de le perdre. Ce qui n'est pas admissible, c'est de perdre sur ce score. Ce n'est pas une question de tactique, de stratégie, mais de mental, d'avoir onze lions sur le terrain. Il faut progresser dans ce domaine.



Avoir pris deux buts en 15 minutes sur les coups de pied arrêtés et le jeu entre les lignes et, surtout, à 2-0 ne pas avoir une réaction plus importante. Il faudra que ce groupe soit capable de revenir dans le match. L'histoire de la saison montre ça.



Le groupe je n'en sais rien, mais le coach est enragé. Il faut raison garder et mettre cette rage sur le terrain demain soir. Ça permet de se racheter. Rien n'effacera la lourde défaite mais on peut l'atténuer en se qualifiant. Ce serait un exploit. C'est bien beau de parler, maintenant j'attends des réponses sur le terrain. "