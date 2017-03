Le Bayern fait sa loi à Monchengladbach

Leader incontestable du championnat allemand, le Bayern Munich a encore fait un pas supplémentaire vers le titre ce dimanche sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (0-1). Les joueurs de Carlo Ancelotti se sont imposés dans la douleur mais assurent une nouvelle fois l'essentiel lors de cette 25e journée de Bundesliga. Thomas Müller a inscrit l'unique but du match sur un service parfait de Thiago Alcantara (63e). Les locaux ont dominé la fin de match sans parvenir à faire sauter le verrou bavarois. Au classement, le Bayern Munich compte désormais 62 points soit 13 de plus que son dauphin, Leipzig, qui a perdu à Brême samedi (3-0). Mönchengladbach reste en milieu de tableau. Un peu plus tôt dans la journée, Schalke 04 est allé s'imposer à Mayence (0-1).