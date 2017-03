Football - News

A peine 18 ans et déjà un record

Hier soir deux grso chocs avait lieu. Si la France est tombée face à une équipe espagnole conquérante, la Squadra de son côté n'a pas tremblé en s'imposant face aux Pays-Bas 2 buts à 1. Outre la victoire ce match est rentré dans l'histoire du football Italien.

Après une belle victoire face aux Oranje de Memphis et Robben, Gianluigi Donnarumma est entré dans l'histoire en devenant le plus jeune gardien à disputer un match en sélection. Le portier milanais a accompli cette exploit à 18 ans et 1 mois, soit 954 jours d'avance sur un certains Buffon.



Justement l'actuel gardien et capitaine de la Nazionale voit en Donnarumma, non seulement un avenir radieux mais il le considère comme son digne successeur:" Profite de ton âge autant que possible, c'est l'âge de la maturité.



Tu comprendras que c'est difficile dans le monde des adultes, mais tu as toutes les qualités qu'il faut - morales et humaines - pour créer un espace important pour toi-même, être heureux et marquer une époque". Des explications de Gigi Buffon il y a quelques jours. Comme quoi un Gianluigi peut en cacher un autre.



GZ