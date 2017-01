Cyclisme - Résultats

Van Aert conserve son titre

Le Belge Wout Van Aert a conservé son titre de champion du monde de cyclo-cross en devançant son grand rival, le Néerlandais Mathieu van der Poel, et un autre Belge, Kevin Pauwels, dimanche sur le tracé de Belvaux.

Van Aert, champion de Belgique et vainqueur de la dernière Coupe du monde, ajoute une ligne à son palmarès déjà impressionnant à 22 ans à peine. Les six premières places du classement sont exclusivement occupées par des Belges et des Néerlandais. Le meilleur Français, Matthieu Boulo, pointe en 21e position seulement.



La course a été conditionnée par une crevaison dont fut victime Van der Poel à trois tours de l'arrivée, alors que les deux rivaux livraient un mano a mano spectaculaire. Crevaison survenue assez loin de la zone de matériel et qui a fortement pénalisé le champion du monde 2015. Van Aert s'est effectivement rapidement créé un avantage de 30 secondes.