Les chances françaises sur le Tour

Le cyclisme français est en pleine mutation pendant ce Tour de France qui va servir d'observatoire pour connaître les forces françaises d'avenir. Warren Barguil, Tony Gallopin, Pierre Rolland et même Thibaut Pinot, quelles sont nos chances pour ce 104e Tour de France ?

Pinot veut croire en sa chance pour ce Tour de France : "je n'ai pas envie de me battre comme un chiffonnier et terminer neuvième", a indiqué le Franc-Comtois qui veut montrer sa force pendant ce Tour. Il affiche de solides références dans les grands tours (3e du Tour de France 2014, 4e du Giro 2017). "Je pars vraiment dans l'idée d'une victoire d'étape, une belle", insiste celui qui a gagné l'Alpe d'Huez en 2015. Le manager de la FDJ, Marc Madiot, veut aussi une victoire au minimum et bien évidemment viser plus haut que la saison dernière : "on fera un premier bilan mercredi après La Planche des Belles Filles".



Pierre Rolland veut aussi continuer sur sa bonne performance du Giro et veut viser très haut pendant les trois semaines pour au moins figurer dans le TOP 10 du classement. Même objectif pour Warren Barguil, le Breton de Sunweb n'affiche pas ses ambitions en public mais veut bien figurer. "Je suis déjà content d'être là. Je suis revenu vite, j'espère pas trop vite".



Nacer Bouhanni et Arnaud Démare veulent réaliser un exploit dans ce Tour. Ils figurent parmi les meilleurs du peloton dans le domaine du sprint mais pour le moment les résultats ne sont pas présents. Il faudra vraiment un exploit pour signer une victoire pendant cette 104e édition du Tour de France. Bouhanni affiche pour l'instant un temps de retard par rapport à son éternel rival national. Pour Démare, rayonnant, tous les feux sont au vert. "Je viens pour une étape", affirme le Picard. Reste maintenant à savoir si les Français seront bien au rendez-vous pendant ces trois semaines ou alors comme souvent pendant le Tour de France vont encore une fois décevoir le public.