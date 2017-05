Van Garderen s'impose, Pinot troisième

Tejay Van Garderen s'est imposé lors de la 18e étape de la 100e édition du Giro entre Moena et Ortisei/St. Ulrich. L'américain s'impose au sprint devant Mikel Landa et Thibaut Pinot.



À 10km de l'arrivée, Van Garderen et Landa étaient seuls en tête de la course mais pour revenir sur les deux coureurs une attaque est lancée après un relais appuyé de Reichenbach c'est Quintana qui a attaqué à 6,5 km de l'arrivée puis Nibali à 4,5 km. À 2,5km c'est Pinot qui va lancer une belle attaque et distancera le groupe de Nibali alors que pendant ce temps, à deux kilomètres de l'arrivée, Nibali, Quintna et Dumoulin ont décidé de ne pas rouler et se méfient pour la suite de la course. C'est finalement Van Garderen, auteur de l'échappée du jour qui va s'imposer à Ortisei/St. Ulrich, très belle opération pour Pinot qui revient dans le jeu de la course au podium.





