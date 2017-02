Boxe - News

Pacquiao vs Khan le 23 avril !

Le Philippin Manny Pacquiao et le Britannique Amir Khan s'affronteront le 23 avril prochain. Le combat pourrait être organisé aux Emirats arabes unis. Pacquiao, 38 ans, avait fait son retour le 5 novembre sur les rings, sept mois après avoir pris sa retraite à la suite de sa défaite dans le très décevant "combat du siècle" contre Floyd Mayweather. Faute d'accord pour une revanche, il avait affronté et dominé l'Américain d'origine mexicaine Jesse Vargas et récupéré du même coup le titre WBO des welters. Le Philippin totalise 59 victoires en 67 combats. Mais Amir Khan, 30 ans, est tout sauf un débutant. Il a détenu la ceinture de champion du monde des super-légers WBA entre 2009 et 2012. Le Britannique a ensuite perdu un combat clé pour la réunification contre Danny Garcia le 14 juillet 2012, mais il a ensuite remporté 5 victoires et le droit de disputer à nouveau un combat pour le titre, perdu le 7 mai dernier face à Saúl Álvarez.