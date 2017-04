Lisa Berkani draftée en WNBA

La meneuse française Lisa Berkani a été sélectionnée à 19 ans par Minnesota, l'une des meilleures équipes du Championnat professionel américain (WNBA) lors de la Draft 2017, jeudi.

Berkani a été choisie lors du 2e tour de la Draft, la bourse annuelle où les équipes W NBA sélectionnent les joueuses issues du système universitaire ou venue de l'étranger.



Elle évolue actuellement à Mondeville, en Ligue féminine, et tourne à des moyennes de 12,4 points et 3,8 passes décisives par match cette saison.



Minnesota est une des plus grosses franchises de WNBA qu'elle a remporté à trois reprises, en 2011, 2013 et 2015. Elle a disputé, et perdu, la finale 2016 contre les Los Angeles Sparks (3-2).



La saison 2017 de la WNBA, Championnat géré par la NBA, débute le 13 mai, mais Berkani ne devrait pas rejoindre le Lynx dès cette saison.