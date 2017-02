Les deux Elans restent dans le sillage de Monaco

Chalon-sur-Saône et Pau-Orthez ont emboité le pas du leader Monaco en s'imposant respectivement contre Cholet (79-66) et à Orléans (64-53), deux mal-classés, samedi soir lors de la 19e journée de Pro A. Les deux clubs devaient l'emporter sous peine de voir le club du Rocher accroître son avance en tête du classement. Avec ces succès, les deux Elans, chalonnais et béarnais, restent à trois longueurs du leader et se partagent toujours la deuxième place avec le même bilan (14 victoires/5 défaites).