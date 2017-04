Toyota lance bien sa saison

La Toyota TS050 Hybrid de Sébastien Buemi, Anthony Davidson et Kazuki Nakajima a remporté les Six Heures de Silverstone, la première étape du Championnat du monde d'endurance (WEC), dimanche.

La Toyota n'a devancé les deux Porsche 919 Hybrid que de six et 45 secondes. Ce trio de tête a relégué très loin derrière les deux Oreca-07-Gibson, qui ont pris les 4e et 5e places à 13 tours.







Classement

1. Buemi-Davidson-Nakajima (SUI-GBR-JPN/Toyota TS050 Hybrid), 197 tours

2. Bernhard/Bamber/Hartley (GER-NZL-NZL/Porsche 919 Hybrid) à 6 sec

3. Jani/Lotterer/Tandy (SUI-GER-GBR/Porsche 919 Hybrid) à 45 sec

4. Tung/Jarvis/Laurent (CHN-GBR-FRA/Oreca 07-Gibson) à 13 tours

5. Canal/Prost/Senna (FRA-FRA-BRA /Oreca 07-Gibson) à 13 tours