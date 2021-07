Les 6 Heures de Fuji au Japon, 5e manche du championnat du monde d’Endurance auto (WEC) le 26 septembre, ont été annulées « en raison de la pandémie et des restrictions d’entrée sur le territoire japonais », a annoncé mercredi le promoteur.

Cette course est remplacée par une nouvelle course de six heures qui se tiendra le 30 octobre prochain à Bahreïn. Elle sera suivie d’une autre course déjà prévue dans le royaume du Golfe : les 8 Heures de Bahreïn, le 6 novembre. « La situation toujours instable nous impose d’être particulièrement souples dans notre organisation. Après concertation avec l’ensemble des parties prenantes et au regard de la situation sanitaire, nous avons pris la décision de ne pas nous rendre à Fuji », a déclaré Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest, le promoteur du WEC. Ce double rendez-vous inédit à Bahreïn pour le WEC clôturera la saison dont le point d’orgue sera les 24 Heures du Mans en août.

Calendrier 2021 actualisé du Championnat du monde d’endurance auto (WEC) :

1er mai: 6 Heures de Spa-Francorchamps (Belgique) – Victoire de la Toyota N.8 (Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley)

13 juin: 8 Heures de Portimao (Portugal) – Victoire de la Toyota N.8 (Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley)

18 juillet: 6 Heures de Monza (Italie)

21-22 août: 24 Heures du Mans (France)

30 octobre: 6 Heures de Bahreïn

6 novembre: 8 Heures de Bahreïn