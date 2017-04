Athlétisme - News

Shubenkov et Kuchina sous drapeau neutre

Alors que la Russie reste exclue pour dopage institutionnalisé, les champions du monde Sergey Shubenkov (110 m haies) et Maria Kuchina (hauteur) sont autorisés à concourir sous drapeau neutre dans les compétitions internationales.



Cinq autres athlètes - les perchistes Olga Mullina et Illia Mudrov, le sauteur en hauteur Daniil Tsyplakov et les marcheurs Yana Smerdova et Sergey Shirobokov - ont reçu la même autorisation du "Doping review board" (le comité chargé d'évaluer la situation en matière de dopage) et pourront, comme Shubenkov et Kuchina, notamment participer aux Mondiaux de Londres, en août, s'ils acceptent cette proposition. Précédemment, cinq Russes avaient été précédemment invités à concourir sous drapeau neutre, dont la spécialiste du 800 m Yuliya Stepanova, la lanceuse d'alerte qui avait permis, avec son mari Vitaliy Stepanov, ancien employé de l'Agence antidopage russe Rusada, à l'enquête internationale de démarrer. La perchiste Anzhelika Siderova, qui faisait partie de la première liste, avait pour sa part refusé l'offre et n'avait pas défendu son titre lors des Championnats d'Europe en salle début mars à Belgrade.



La Russie ne sera pas réintégrée avant novembre 2017. La Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) estime que les progrès, dans la lutte

antidopage en particulier, se font "à petits pas".