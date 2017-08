Brittney Reese encore sacrée à la longueur

L'Américaine Brittney Reese, 30 ans, a décroché un quatrième titre de championne du monde à la longueur, avec un saut à 7,02 m vendredi soir au stade olympique de Londres. Vice-championne olympique en titre, elle a devancé la Russe, sous drapeau neutre, Darya Klishina (7,00 m) et l'Américaine Tianna Bartoletta (6,97 m), tenante du titre et championne olympique à Rio. Médaillée au cours des cinq derniers grands championnats auxquels elle avait participé, la Serbe Ivana Spanovic, retardée dans sa préparation par une blessure en juin, a cette fois terminé au pied du podium, à un centimètre de la 3e place. Avec quatre athlètes regroupées en six centimètres, ce concours était le plus serré en 16 éditions des Mondiaux.