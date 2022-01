Nommé meilleur joueur du monde, Antoine Brizard voit cette récompense « surtout comme une consécration collective ».

Sacré champion olympique aux JO de Pékin l’été dernier avec l’équipe de France, Antoine Brizard a été élu ce dimanche meilleur joueur du monde par la Fédération internationale de volley (FIVB). Le passeur de Piacenza, en Italie, devance quatre autres Bleus : Earvin Ngapeth (3e), Jean Patry (4e), Jenia Grebennikov (5e) et Bart Chenenyeze (10e).

Interrogé au sujet de son trophée sur le site de Franceinfo, le Français a surtout joué la carte de l’humour. « Meilleur joueur du monde ? Ben déjà, c’est pas vrai ! Le volley est le sport collectif par excellence, c’est difficile de faire ressortir des individualités. Cela reste cool d’avoir une reconnaissance personnelle et d’être mis en avant. On ne me reconnaît pas beaucoup, mais à partir du moment où on me reconnaît un peu, c’est déjà plus qu’avant. »