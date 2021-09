Grâce à sa 4e place au classement mondial, la France valide son ticket pour la Coupe du monde 2022 de volley.

Ce mardi, l’équipe de France a officiellement obtenu son billet pour les prochains championnats du monde de volley, prévus en 2022 en Russie. La Fédération internationale a annoncé ce mardi les 24 pays sélectionnés, dont fait logiquement partie la France, du fait de sa quatrième place au classement international des nations.

L’Italie et la Slovénie, finalistes de l’Euro 2021 – dont la finale a consacré la Nazionale – ont sécurisé dimanche les deux dernières places. En dehors du pays organisateur et du champion du monde en titre, les billets sont attribués aux finalistes des derniers championnats continentaux, et aux nations les mieux classées au ranking mondial.