Laurent Tillie débute sa deuxième saison au Japon avec les Panthers d’Osaka. Il s’est confié dans les colonnes de L’Equipe.

« Au début, je me voyais plutôt comme coach assistant d’une grande université aux États-Unis, près de mon fils (Killian Tillie, son fils cadet, évolue à Memphis en NBA). Et puis j’ai reçu un coup de fil du Japon. On ne le sait peut-être pas en Europe, mais c’est un grand pays de volley. Ils sont champions olympiques (les Japonaises ont remporté deux médailles d’or en 1964 à Tokyo et en 1976 à Montréal), ils ont inventé les manchettes, les combinaisons du jeu moderne. Les ballons Mikasa c’est encore eux. C’est un honneur et c’est un peu un rêve », a indiqué l’ancien coach des Bleus.

Et d’ajouter dans L’Equipe : « Je veux mettre le jeu au coeur du projet. Au Japon, les sportifs travaillent beaucoup la technique et la théorie. Il faut qu’ils continuent à s’entraîner dur, tout en travaillant l’efficacité. Au niveau de la formation, ils font un volley démodé, avec des chorégraphies magnifiques mais inutiles. Le volley aujourd’hui c’est vite, haut, explosif. Je veux faire tourner l’effectif pour motiver tout mon groupe, c’est un concept nouveau pour eux. »