Ils l’ont fait ! Les Bleus ont atteint les demi-finales du tournoi olympique ce mardi, à Tokyo, pour la première fois de leur histoire. Earvin Ngapeth, le leader de l’équipe de France de volley estime que ce groupe aller chercher la médaille, dans un entretien accordé à l’AFP.

« Des fois, je n’arrive pas à nous expliquer. On a commencé le tournoi crispés quand on a été dos au mur, on s’est dit ‘les gars, on n’a rien à perdre, soyons nous, kiffons’. C’est ça qui fait la différence et puis le groupe… Tu as vu l’entrée d’Antoine (Brizard) ce soir, celles de Steph(en Boyer), Yacine (Louati) et Kevin (Tillie) au service ? A chaque fois, tout le monde apporte. C’est un groupe magique et c’est ça qui fait la dif aujourd’hui. »

En demies, les Bleus affronteront l’Argentine. Un match déjà analysé par Ngapeth, « les derniers matches des Argentins ont été incroyables, ils jouent un volley qui nous ressemble beaucoup. Ils défendent énormément. Et c’est comme nous, ils ne sont pas là par hasard. Il faut les prendre au sérieux, être très revanchards parce qu’ils nous ont tapés en poule. On va bien se reposer, faire des bains, se préparer, et à la guerre. »