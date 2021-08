C’est un rêve devenu réalité pour l’Equipe de France de volley-ball qui a décroché le titre olympique face au comité olympique russe samedi après-midi à Tokyo.

Après cette victoire, un des membres de l’Equipe de France Jean Patry est revenu sur ce succès et raconte notamment le tournoi olympique des Bleus qui ont arraché leur qualification phase de poules, alors que tout semblait bien mal parti. « Je pense que c’est un match qui nous ressemble, qui est à l’image de notre compétition, avec des moments où on n’est pas bien, mais on n’a jamais lâché. C’est aussi à l’image du tie-break, qu’on démarre très mal, 3-0, 6-3. Et finalement on ne lâche rien, on y croit, on est toujours là, on sort des trucs de ouf. » A-t-il déclaré.

Avant de conclure : « Ils avaient un peu de réussite sur le 3e, 4e set, avec aussi une grosse qualité en défense et au block, mais dans le tie-break, on a réussi à inverser quelque chose, ça a été payant. Avoir cette médaille représente tellement de choses différentes, c’est tellement de travail, d’investissement, de sacrifices, mais, en même temps c’est tellement de bons moments avec l’équipe. C’est une consécration. Pour le volley international, il n’y a pas plus haut qu’une médaille d’or olympique. »