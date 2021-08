Après le titre olympique décroché il y a à peine trois semaines et demie, l’équipe de France de volley doit enchaîner sur l’Euro 2021. Un défi réalisable, d’après les dires de Earvin Ngapeth.

« On ne doit pas (obligatoirement monté sur le podium à l’Euro NDLR), mais ce serait beau. L’envie est là, la motivation est là. Après, il y a d’autres équipes! Je pense aussi que c’est important pour le volley de continuer sur notre lancée, que l’on confirme. On est sur la chaîne L’Equipe, tout le monde va regarder. Si on saute en poules, ce serait dommage. Si on fait une finale ce serait top ! » a-t-il déclaré dans une interview accordée à Thomas Bach pour l’AFP.

« Je pense que l’on est capable d’enchaîner, surtout dans une telle ambiance où de toute façon notre été est réussi. Il n’y a pas de crispation à avoir, pas de pression à avoir. On va jouer au volley-ball, on va +kiffer+ avec un nouvel entraîneur qui va nous apporter autre chose. On ne va rien inventer, on va y aller en détente, jouer nos matches sans pression. »