Charlie Dalin est toujours en tête du Vendée Globe ce lundi matin. Son dauphin, Thomas Ruyant, a en revanche fortement réduit l’écart par rapport à dimanche soir.

En effet, cet écart, qui était de près de 300 milles ce dimanche soir, s’est réduit à 244,9 milles ce lundi matin. De son côté, Kevin Escoffier a conforté sa 3ème place devant le doyen de la compétition Jean Le Cam.

Classement lundi à 04h00 GMT:

1. Charlie Dalin (FRA/Apivia) à 17.865,3 milles de l’arrivée

2. Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) à 244,9 milles du premier

3. Kevin Escoffier (FRA/PRB) 274,7

4. Jean Le Cam (FRA/Yes we Cam !) 295,6

5. Yannick Bestaven (FRA/Maître Coq IV) 320,7

6. Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2) 335,5

7. Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec) 352,6

8. Boris Herrmann (GER/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) 387,2

9. Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) 454,0

10. Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group) 514,2

11. Benjamin Dutreux (FRA/OMIA-Water Family) 528,6

12. Samantha Davies (GBR/Initiatives-Coeur) 538,3

13. Isabelle Joschke (GER/MACSF) 600,1

14. Maxime Sorel (FRA/V And B Mayenne) 621,4

15. Alex Thomson (GBR/Hugo Boss) 724,7 Abandon

16. Romain Attanasio (FRA/Pure-Best Western) 819,7

17. Clarisse Cremer (FRA/Banque Populaire X) 893,7

18. Alan Roura (SUI/La Fabrique) 1.127,3

19. Stéphane Le Diraison (FRA/Time For Oceans) 1.540,4

20. Arnaud Boissières (FRA/La Mie Câline-Artisans Artipôle) 2.036,3

21. Manuel Cousin (FRA/Groupe Sétin) 2.082,0

22. Armel Tripon (FRA/L’Occitane en Provence) 2.107,4

23. Didac Costa (ESP/One Planet One Ocean) 2.118,6

24. Pip Hare (GBR/Medallia) 2.211,6

25. Fabrice Amedeo (FRA/Newrest-Art et Fenêtres) 2.460,0

26. Clément Giraud (FRA/Compagnie du lit-Jiliti) 2.593,6

27. Alexia Barrier (FRA/TSE-4myplanet) 2.622,4

28. Miranda Merron (GBR/Campagne de France) 2.651,8

29. Ari Huusela (FIN/Stark) 2.794,3

30. Sébastien Destremau (FRA/Merci) 2.827,7

31. Kojiro Shiraishi (JPN/DMG Mori Global One) 2.858,1

32. Jérémie Beyou (FRA/Charal) 3.340,9

. Nicolas Troussel (FRA/Corum L’Epargne) Abandon