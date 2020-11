L’émotion était palpable tôt ce matin sur le ponton du Vendée Globe aux Sables d’Olonne. Louis Burton, entouré de ses proches et d’une partie de son équipe technique, a quitté la terre à 9h23 pour au moins 70 jours de solitude à travers les océans du globe.

Concentré sur son foiler Bureau Vallée 2, le skipper Malouin a franchi la ligne en première position. Quelques minutes plus tard, la direction de course annonçait que Louis Burton avait coupé la ligne de quelques secondes trop tôt. Selon le règlement il a écopé d’une pénalité de cinq heures. « Quelques secondes trop tôt, c’était pas mal sinon. Un cafouillage dans le décompte entre ce que j’avais à l’ordinateur et ce que j’entendais à la VHF. Il va falloir songer à faire cette pénalité. C’est comme çà, ce genre de chose ca fait partie du sport », a indiqué Louis Burton dans une vidéo. Il devra effectuer la pénalité en passant deux fois à la même latitude, à cinq heures d’écart, avant la latitude 38°40,000N qui correspond à la hauteur de Lisbonne.