Les recherches se poursuivent ce soir sur le parcours du Vendée Globe, alors que Kevin Escoffier a déclenché sa balise de détresse il y a près de 9 heures.

Cet après-midi, à 14h43 précisément, le skippeur français Kevin Escoffier a déclenché la balise de détresse de son bateau, déclarant une voie d’eau à son équipe à terre. Depuis, les recherches s’intensifie pour venir en aide au navigateur de 40 ans, réfugié sur son radeau de sauvetage. Aux alentours de 17h, son premier poursuivant, Jean Le Cam, est arrivé sur la zone de recherche. Le skipper de Yes We Cam! a même aperçu son concurrent, avant de le perdre de vue en raison des conditions climatiques difficiles et de la nuit tombante.

« Afin de renforcer les recherches, la direction de course a dérouté trois skippers qui couraient dans le même peloton : Boris Herrmann (SeaExplorer – Yacht de Monaco), Yannick Bestaven (Maître-CoQ), puis Sébastien Simon (ARKEA PAPREC) afin de faciliter les recherches quadrillant la zone », a indiqué sur son site officiel le Vendée Globe. « A 21h45, Yannick Bestaven a rallié la zone. Boris Herrmann devrait arriver aux alentours de 23 heures. Sébastien Simon est espéré un peu plus tard ».