Jean Le Cam a sauvé dans la nuit de lundi à mardi Kevin Escoffier, skipper de PRB, réfugié depuis quelques heures dans son radeau de survie après un problème sur son bateau dans les mers du Sud.

Jean Le Cam (Yes We Cam!) a envoyé une première vidéo où il raconte l’arrivée sur zone et le sauvetage. Une seconde vidéo a été envoyée avec Kevin Escoffier (PRB) à bord de Yes We Cam! et où l’on peut entendre Sebastien Simon (ARKEA PAPREC), Yannick Bestaven (MaÎtre CoQ V) et Boris Herrmann (Seaexplorer – Yacht Club de Monaco) à la VHF. Enfin, dans une troisième vidéo, Kevin Escoffier raconte ce qu’il s’est passé. Sport.fr vous propose de découvrir ce moment en vidéo ci-dessous.