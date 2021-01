Le skippeur français est repassé en tête du Vendée Globe ce lundi soir.

Déjà tout proche de doubler Yannick Bestaven cet après-midi, Charlie Dalin a repris les commandes de la course ce lundi soir. Au pointage de 22 heures (FR), le skippeur d’Apivia comptait 20 milles nautiques d’avance sur son premier concurrent. Derrière eux, la lutte pour la troisième place est toujours acharnée entre Thomas Ruyant et Damien Seguin. Le premier compte une très courte avance de 9 milles nautiques sur le second. Alors qu’il reste encore 4 721 nm à parcourir, le final du Vendée Globe 2021 s’annonce particulièrement palpitant.