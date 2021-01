Yannick Bestaven a perdu la tête du Vendée Globe, hier soir. Au large du Brésil, le skipper de Maître CoQ a perdu sa première place au profit de Charlie Dalin (Apivia).

« Il n’y a pas de vent et ça fait deux jours que ça dure. C’est dur, c’est dur, c’est dur… C’est dur parce qu’il faut être dessus pour exploiter la moindre risée pour avancer. Des fois il y a des nuages avec 12 nœuds de vent, le bateau est couché. Et puis il n’y a plus rien derrière. C’est jour et nuit comme ça », expliquait-il lundi dans une vidéo. Avant d’ajouter : « C’est dur parce que tout le monde est revenu. C’était prévu. Mais après plus de 60 jours de course, il faut avoir le moral. Tout ça avec 36 ou 38 degrés sur le pont. Allez, il ne faut pas baisser les bras, c’est devant que ça se passe ».