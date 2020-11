Le Tour du monde en solitaire, sans escale ni assistance. Le Vendée Globe est le rendez-vous le plus prestigieux pour les marins les plus aguerris de la planète. On le surnomme « l’Everest des Mers ». L’édition 2020, neuvième du nom, s’élance ce dimanche de Sables d’Olonne. Les skippers ont fait leur test PCR. A eux la Grande Bleue !

Le Vendée Globe est tout simplement la plus grande course à la voile autour du monde. Elle est disputée en solitaire, sans escale et sans assistance. Depuis 1989, 8 éditions ont été disputées, mettant aux prises 167 concurrents au total… dont 89 seulement ont rallié l’arrivée. Pour cette 9e édition qui s’élance, 33 participants dont 27 hommes, 6 femmes et 18 « bizuths ».

Les bateaux

Les bateaux du Vendée Globe mesurent tous 18,28 m de long (60 pieds) pour 4,50 m de tirant d’eau. Très toilés, ce sont les monocoques les plus puissants de la planète menés par un marin en solitaire. La jauge de ces bêtes de course est définie par la classe IMOCA (International Monohull Open Class Association). Une importante refonte de la jauge a été menée avant l’édition 2016. Celle-ci impose désormais pour les nouveaux bateaux, une quille standardisée, le choix entre deux mâts, classique ou mât-aile, un nombre d’appendices et de ballasts limités. Le reste est laissé à la liberté des architectes. Mais la grande nouveauté fut sans conteste l’apport des foils, à savoir des appendices porteurs qui permettent de « sustenter » la coque aux allures portantes. Donc d’économiser beaucoup de trainée (frottement avec l’eau) et de gagner en performance.

Les favoris

Jérémie Beyou (Charal) et Alex Thomson (Hugo Boss) sont les deux principaux favoris. Charlie Dalin (Apivia), Thomas Ruyant (Linked out), Nicolas Troussel (Corum-L’Epargne), Armel Tripon (L’Occitane) et Sam Davies (Initiatives Coeur) sont les principaux outsiders.

La Covid-19

Cette édition démarre en pleine pandémie… mais devrait s’achever une fois celle-ci vaincue ! Alors que les pontons sont d’ordinaire bondés aux Sables d’Olonne pour le grand départ, ils sont cette fois fois quasiment vides, confinement oblige. Mais à leur retour, les marins pourraient être accueillis par une foule. Le record, actuellement détenu par Armel Le Cléac’h depuis 2017, est de 74 jours, 3 heures 35 minutes et 46 secondes. Les premiers de cette édition 2020 ne sont donc pas attendus avant deux mois et demi. D’ici là, on espère qu’un vaccin aura été trouvé ! Sur leurs bateaux, les skippers ne risquent rien : ils sont confinés en solitaire…

Les 33 participants