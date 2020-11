Démâtage ce matin au lever du jour de CORUM L’Epargne (Nicolas Troussel). Jérémie Beyou (Charal) repart des Sables d’Olonne demain après-midi vers 15h. Glissades à pleine vitesse vers le Pot au Noir pour la tête de course. Le résumé complet du jour réalisé par les équipes du Vendée Globe.

La flotte de la 9e édition du Vendée Globe poursuit sa longue chevauchée vers le Sud avec plus ou moins de bonheur. Il y a eu la mauvaise nouvelle ce matin aux alentours de 8h du démâtage de CORUM L’Epargne, skippé par Nicolas Troussel, dans le Nord-Ouest de l’archipel du Cap-Vert, un choc avec un OFNI pour V and B – Mayenne (Maxime Sorel) et puis la bonne nouvelle de Jérémie Beyou sur Charal qui annonçait cet après-midi repartir en course dès demain.

Fin de la course pour Nicolas Troussel

« Avant le lever du jour, j’étais dans ma bannette, j’ai entendu un grand bruit, je suis sorti et il n’y avait plus de mât. C’est la fin de cette aventure Vendée Globe 2020 (…). Il faudra revenir, on va réfléchir à tout ça (…) » expliquait le skipper de CORUM L’Epargne dans un audio envoyé du bord ce midi. Sur son IMOCA le plus récent de la flotte de ce 9e Vendée Globe, Nico affichait pourtant à la vacation de 5h une réelle satisfaction d’être parfaitement dans le match sur cette course de vitesse à plus de 20 nœuds pour rejoindre le Pot au Noir. Après avoir séparé le gréement du bateau pour ne pas endommager la coque, le skipper originaire de la baie de Morlaix, forcément très déçu, se dirige maintenant au moteur vers le port de Mindelo au Cap-Vert qu’il devrait atteindre dans 4 jours.

Jérémie Beyou reprend la mer !

« On sait que le bateau sera prêt demain matin et partira vers 15h-15h30 demain après-midi. C’est une super nouvelle, je tenais à remercier toute l’équipe de Charal Sailing Team qui s’est, comme d’habitude, donnée à fond jour et nuit ici à Port Olona » expliquait le skipper de Charal lors d’une conférence de presse donnée aux Sables d’Olonne ce jour à 16h. Un homme heureux de repartir en course même si la compétition et les objectifs de victoire font désormais place à une toute autre aventure. « Le soutien de tous a participé aussi au fait que j’y retourne » souriait Jérémie, visiblement détendu et soulagé de repartir avec un IMOCA en ordre de marche.

Plein pot vers la zone de convergence intertropicale

500 milles en 24h ! Thomas Ruyant sur LinkedOut fonce pleine balle vers le Pot au Noir 117 milles derrière Alex Thomson (HUGO BOSS). Il est le plus rapide de la flotte ces dernières 24h et affiche une moyenne au-delà des 20 nœuds de vitesse. Les IMOCA à foils sont à la fête, 3 nœuds plus rapides que les dérives droites. Jean Le Cam malgré tout tient la cadence. Les onze monocoques qui naviguent dans l’Ouest de l’archipel cap-verdien devraient demain faire leur entrée dans la zone de convergence intertropicale, ce soir pour Alex Thomson. « Il faut toujours se méfier de cet endroit, c’est un piège. Il semblerait que cette année ce sera plutôt une agréable surprise » annonçait le Britannique à la vacation du matin. Le Pot au Noir réputé pour ses vents erratiques et ses grains orageux, semble peu actif, notamment dans l’Est, et ne devrait pas stopper la tête de flotte.

Double peine pour les derniers

Dans le Sud-Ouest des Canaries et jusqu’à Madère, 11 IMOCA souffrent dans une dorsale, zone de vents faibles. D’Arnaud Boissières, 23e au pointage, à Clément Giraud, 31e, la navigation n’a rien d’une partie de plaisir. « Cela fait quatre jours que j’ai arrêté de regarder les classements, ça me minait le moral. Je ne veux pas savoir où je suis, je ferai ça plus tard » confiait Clément Giraud en fin de matinée. A 870 milles du leader Alex Thomson, en plein vol dans les alizés, ce petit groupe a donc bien du mal à allonger la foulée. L’Espagnol Didac Costa n’a parcouru que 108 milles ces dernières 24h. Dur, dur !