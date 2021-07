L’équipage de Groupe Atlantic s’est adjugé lundi la victoire lors de la deuxième journée de l’étape de Royan (côte atlantique) dans le Tour de France à la voile et se rapproche d’Helvetia Blue by Normandy, toujours en tête du classement général.

A l’issue de cette journée disputée dans des conditions compliquées dans l’embouchure de l’estuaire de la Gironde, seuls trois points séparent les deux équipages, Groupe Atlantic ayant remporté trois des cinq parcours construits (régates courtes) du jour. Il s’agit de la dixième journée de course remportée par l’équipage de Clément Cron. Helvetia Purple, équipage entièrement féminin, reste en embuscade au pied du podium, à deux points de la troisième place occupée par les locaux de l’étape Royan Atlantique.

Mardi, les équipages devront effectuer un raid côtier au large de Royan, avec un fort courant prévu. Le dénouement de ce 44e Tour de France, l’une des plus anciennes compétitions de voile en France, aura lieu sur le lac de Serre-Ponçon, dans les Hautes-Alpes du 22 au 24 juillet.

Classement général du Tour de France à la voile après 16 journées de courses :

1. Helvetia Blue by Normandy (Clément Michel) : 31 points

2. Groupe Atlantic (Clément Cron) : 33 points

3. Royan Atlantique (Gaultier Tallieu) : 60 points

4. Helvetia Purple by Normandy (Pauline Courtois) : 62 points

5. BE. Brussels Kidibul (Arnaud Vasseur) : 67 points