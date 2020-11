Au pointage de ce jeudi 15h, c’est Alex Thomson (Hugo Boss) qui mène la course.

Le Britannique devance les Français Jean Le Cam Jean le Cam (Yes We Cam), qui pointe à 4,2 nm, et Benjamin Dutreux (OMIA – Water Family), à 13,03 nm.

Le classement en temps réel est dispo sur le site officiel du « Vendée ». Et comme on est sympa, on vous offre le lien.