La voile fait partie des activités sportives très pratiquées et prisées en France. Elle se démocratise dans les années 1970, en même temps que sont fabriqués à échelle industrielle les premiers petits voiliers. Ce sport ouvert à tous permet de travailler son esprit d’équipe et de découvrir les merveilles de la nature depuis le large.

Cependant, tout comme bien d’autres sports, il est important de passer par l’étape d’apprentissage avant de pouvoir s’épanouir pleinement dans cette activité. Quels sont les bienfaits de la voile ? Découvrez de plus amples précisions dans le corps de cet article.

La voile, une activité pour vivre longtemps

Bénéfique pour la santé, la voile fait travailler tout le corps, que ce soit lors des manœuvres à effectuer ou pour hisser et border les voiles, vous ferez du sport sans vous en rendre compte. Par ailleurs, l’air marin riche en ions négatifs et en iode est bénéfique pour apaiser les maux de crâne. La voile est également bonne pour le moral et éveille les cinq sens.

Comme tout sport, c’est également un allié anti-stress. La nature environnante sera elle aussi un allié détente et vous apportera un sentiment d’évasion que seuls de rares sports peuvent vous apporter.

Un sport très riche

Plus qu’un sport, la voile est pour certain un art de vivre. En effet, si vous vous intéressez à ce sport, il faudra vous acclimater à son vocabulaire très riche. D’ailleurs, vous n’êtes sans doute pas complètement étranger au vocabulaire du milieu. Qui n’a jamais entendu parler de la proue, la partie avant du bateau ou la poupe qui est la partie arrière ou encore du terme bâbord qui désigne la gauche ou tribord pour la droite. Son vocabulaire s’est démocratisé bien au-delà de ce que vous n’imaginez. Pensez notamment au “mille millions de mille sabords” du capitaine Haddock, un juron connu de tous grâce à Hergé. Les sabords désignent en fait les ouvertures par lesquelles passaient autrefois les fûts des canons ou les avirons. Si vous vous lancez dans ce sport vous aurez à vous intéresser à des termes moins connus comme : empanner, foc, écoute, border, drisse, bôme..

La voile au delà d’un sport

La voile vous apportera également des connaissances très enrichissantes sur les vents, les marées, la météo, la mer. C’est un sport qui fait travailler l’esprit, ce sont vos décisions stratégiques qui vous feront gagner une course. Et c’est peut-être la vue de la côte depuis votre bateau qui éveillera en vous une conscience environnementale. En somme, la voile accumule un nombre important de bienfaits pour la santé et le bien-être. Alors lancez-vous !