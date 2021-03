L’Allemand Alexander Zverev, tête de série N.2, a remporté le tournoi sur dur d’Acapulco au Mexique, en battant 6-4, 7-6 (7/3) l’autre favori de l’épreuve, le Grec Stefanos Tsitsipas (N.1), samedi au terme d’une finale assez enlevé.

Comme le veut la tradition dans ce tournoi mexicain, l’Allemand s’est vu offrir un sombrero. Blague à part, Alexander Zverev, 7e joueur mondial, ouvre son compteur victoire cette saison, son 14e titre sur le circuit ATP. Il sera un des hommes à battre à compter de mercredi prochain, lors du Masters 1000 de Miami, en l’absence des stars Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer et Dominic Thiem.

Tsitsipas aussi, qui reste sur une demi-finale à l’Open d’Australie et a bien cru réussir un beau come-back au 2e set, en débreakant son rival qui n’était plus qu’à deux coups du match, à 5-4, 30-30. Mais le Grec, qui était en quête du sixième titre de sa carrière, a à son tour manqué le coche à 6-5 à son avantage, manquant une balle de set pour égaliser. Au tie-break, Zverev a alors resserré son jeu et mis de côté sa frustration de n’avoir su en finir plus tôt, s’imposant 7 points à 3, récompensé pour son agressivité dans l’échange.