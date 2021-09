La joueuse de tennis Naomi Osaka a décidé de ne pas participer au tournoi WTA 1000 d’Indian Wells, le mois prochain, a annoncé ce mercredi l’organisation du tournoi.

Un choix logique pour la Japonaise de 23 ans, atteinte d’anxiété, qui avait annoncé son intention de « faire une pause pendant un certain temps », il y a presque trois semaines, juste après son élimination surprise au 3e tour de l’US Open. « Honnêtement, je ne sais pas quand je vais jouer mon prochain match de tennis », avait-elle ajouté. « J’ai l’impression que ces derniers temps, quand je gagne, je ne me sens pas heureuse. Je ressens plus comme un soulagement. Et puis quand je perds, je me sens très triste. Je ne pense pas que ce soit normal ».

Fin mai dernier, Naomi Osaka avait déclaré forfait avant le 2e tour de Roland-Garros, après avoir créé la polémique en refusant de répondre aux questions des médias et en mettant en avant ses problèmes d’anxiété.