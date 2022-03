Ashleigh Barty ne pourra pas disputer le tournoi WTA 1000 d’Indian Wells qui débute le 9 mars mars prochain. L’Australienne est contrainte de jeter l’éponge comme elle l’a annoncé il y a quelques heures.

Aujourd’hui à la première place mondiale, Barty a déclaré qu’elle ne serait pas de la partie dans le désert californien. Elle est dans l’incapacité de défendre ses chances. « Malheureusement, mon corps n’a pas récupéré comme je l’espérais après l’Open d’Australie et je n’ai pas été en mesure de me préparer correctement pour Indian Wells et Miami. Je ne pense pas avoir atteint le niveau nécessaire pour remporter ces tournois et j’ai donc décidé de me retirer de ces deux tableaux. J’adore ces compétitions et je suis triste de ne pas y participer, mais je dois me concentrer sur la remise en forme de mon corps », A-t-elle expliqué. Son programme sur les courts est aujourd’hui prévu pour la mi-avril et disputer ainsi la Billie Jean King Cup avec son pays qui aura lieu du 11 au 13 avril 2022.